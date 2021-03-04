  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доха. Квитова первой вышла в полуфинал
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доха. Квитова первой вышла в полуфинал

Теннис
(1 голосов)

Чешка идет дальше

Доха. Квитова первой вышла в полуфинал

sportztimes

Новина українською

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе с призовым фондом в трех сетах переиграла 24-ю ракетку мира Анетт Контавейт (6:3, 3:6, 6:2).

В матче с эстонкой Квитова реализовала 9 из 16 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Петры 6 эйсов и 7 двойных ошибок.

Петра Квитова путевку в финал Qatar Total Open разыграет в матче с Каролиной Плишковой или Джессикой Пегула.

Напомним, Элина Свитолина матч 1/4 финала в Дохе против Виктории Азаренко начнет не ранее 17:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петра Квитова Анетт Контавейт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...