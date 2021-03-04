Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доха. Квитова первой вышла в полуфинал
Чешка идет дальше
sportztimes
Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе с призовым фондом в трех сетах переиграла 24-ю ракетку мира Анетт Контавейт (6:3, 3:6, 6:2).
В матче с эстонкой Квитова реализовала 9 из 16 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Петры 6 эйсов и 7 двойных ошибок.
Петра Квитова путевку в финал Qatar Total Open разыграет в матче с Каролиной Плишковой или Джессикой Пегула.
Напомним, Элина Свитолина матч 1/4 финала в Дохе против Виктории Азаренко начнет не ранее 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете
- Гендиректор Зари рассказал о ситуации с футболистами, у которых заканчивается контракт
- Возвращение Кинг Конга. ФОТО репортаж с кубковой битвы Динамо и Колоса
- Свитолина громит японку на старте турнира в Дохе. ВИДЕО
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО