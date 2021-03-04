Доха. Квитова первой вышла в полуфинал

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе с призовым фондом в трех сетах переиграла 24-ю ракетку мира Анетт Контавейт (6:3, 3:6, 6:2).

В матче с эстонкой Квитова реализовала 9 из 16 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Петры 6 эйсов и 7 двойных ошибок.

Петра Квитова путевку в финал Qatar Total Open разыграет в матче с Каролиной Плишковой или Джессикой Пегула.

Напомним, Элина Свитолина матч 1/4 финала в Дохе против Виктории Азаренко начнет не ранее 17:00 по киевскому времени.