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Свитолина снялась в откровенной фотосессии. ФОТО

Теннис
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Украинка прикрылась лишь простынёй

Свитолина снялась в откровенной фотосессии. ФОТО

Новина українською

Пятая ракетка мира Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии. Снимки на своей странице в "инстаграме" опубликовала фотограф Лана Фурсова.

Напомним, что в конце января Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они встречались два года и в прошлом году также сообщали о паузе в отношениях.

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В статье: Элина Свитолина
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