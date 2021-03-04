Свитолина снялась в откровенной фотосессии. ФОТО

Пятая ракетка мира Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии. Снимки на своей странице в "инстаграме" опубликовала фотограф Лана Фурсова.

Напомним, что в конце января Свитолина объявила о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Они встречались два года и в прошлом году также сообщали о паузе в отношениях.