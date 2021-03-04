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Свитолина в двух сетах уступила Азаренко

Теннис
(5 голосов)

Украинка не смогла выйти в полуфинал

Свитолина в двух сетах уступила Азаренко

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дохе.

В 1/4 финала украинка уступила Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA), с которой играла в рамках этого турнира в паре.

Азаренко вышла на матч, имея проблемы со спиной. Во втором гейме она попросила помощи физиотерапевта. Но на конечном результате это не сказало, представительница Беларуси уверенно победила в двух сетах.

Доха. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6

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В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко
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