Свитолина в двух сетах уступила Азаренко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дохе.

В 1/4 финала украинка уступила Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA), с которой играла в рамках этого турнира в паре.

Азаренко вышла на матч, имея проблемы со спиной. Во втором гейме она попросила помощи физиотерапевта. Но на конечном результате это не сказало, представительница Беларуси уверенно победила в двух сетах.

Доха. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6