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Свитолина не покинет топ-5 рейтинга после турнира в Дохе

Теннис
(2 голосов)

Украинке повезло

Свитолина не покинет топ-5 рейтинга после турнира в Дохе

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга после завершения борьбы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе.

Единственной конкуренткой, которая могла её обойти была Плишкова, но Каролина выбыла в 1/4 финала.

Отметим, что Свитолина еще и заработала 100 очков в рейтинг.

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В статье: Элина Свитолина
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