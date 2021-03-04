Свитолина не покинет топ-5 рейтинга после турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга после завершения борьбы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе.

Единственной конкуренткой, которая могла её обойти была Плишкова, но Каролина выбыла в 1/4 финала.

Отметим, что Свитолина еще и заработала 100 очков в рейтинг.