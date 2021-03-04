Нисикори: Маррей - мой любимый игрок

Японский теннисист Кей Нисикори поделился мнением о бывшей первой ракетке мира британце Энди Маррее.

"Думаю, глупо спрашивать его, когда он завершит карьеру. Энди сам примет решение. Он единственный, кто знает своё тело и состояние. Можно сказать, что пока он не в лучшей форме, но я надеюсь, что он сможет вернуться. Это мой любимый игрок, мы с ним часто встречались. Надеюсь, он сможет вернуться в топ-10 или топ-5. Думаю, он нам нужен", — сказал Нисикори во время послематчевой пресс-конференции.

На турнире в Роттердаме Маррей завершил выступление во втором круге, где со счётом 5:7, 2:6 уступил россиянину Андрею Рублёву. Нисикори вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).