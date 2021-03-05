Свитолина проигрывает Азаренко на турнире в Дохе. ВИДЕО

Элина Свитолина в 1/4 финала престижного турнира WTA 500 в Дохе в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (2:6, 4:6).

Свитолина в матче с белоруской проиграла 6 геймов на своей подаче, а в ответ смогла сделать только 3 брейка. На счету Элины 12 виннерсов против 25 у Азаренко.