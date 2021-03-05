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Свитолина проигрывает Азаренко на турнире в Дохе. ВИДЕО
Украинка не смогла выйти в полуфинал
Элина Свитолина в 1/4 финала престижного турнира WTA 500 в Дохе в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (2:6, 4:6).
Свитолина в матче с белоруской проиграла 6 геймов на своей подаче, а в ответ смогла сделать только 3 брейка. На счету Элины 12 виннерсов против 25 у Азаренко.
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