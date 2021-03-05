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Свитолина в образе Монатика выступит в украинской адаптации популярного шоу
Первая ракетка Украины готова удивить
Элина Свитолина снялась в пилотном выпуске украинской версии известного мирового шоу Lip Sync Battle (Битва фонограмм), в котором популярные личности пародируют звезд эстрады.
Свитолина под фонограмму выступит в образе Монатика, а ее соперницей станет звезда украинской художественной гимнастки Анна Ризатдинова.
Выпуск Lip Sync Battle при участии Элины Свитолиной выйдет на телеканале "1+1" в субботу, 6 марта.
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