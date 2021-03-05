  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль опроверг информацию о том, что он купил пентхаус на Мальорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль опроверг информацию о том, что он купил пентхаус на Мальорке

Теннис
(1 голосов)

Её стоимость составляла € 4,5 млн

Надаль опроверг информацию о том, что он купил пентхаус на Мальорке

Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в "Твиттере" опроверг сообщения испанских СМИ о том, что он приобрёл пентхаус на Мальорке за € 4,5 млн.

"Некоторые СМИ опубликовали совершенно неправдивую информацию о покупке апартаментов в Пальме, другие подхватили эту ложную новость. Я не покупал и даже не контактировал ни с кем по этому поводу", — написал Надаль.

Напомним, перед Открытым чемпионатом Австралии Рафаэль Надаль получил травму поясницы. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Из-за повреждения испанец снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды). Он также пропустит турнир в Акапулько (Мексика) из-за отмены "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...