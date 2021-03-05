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Надаль опроверг информацию о том, что он купил пентхаус на Мальорке
Её стоимость составляла € 4,5 млн
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в "Твиттере" опроверг сообщения испанских СМИ о том, что он приобрёл пентхаус на Мальорке за € 4,5 млн.
"Некоторые СМИ опубликовали совершенно неправдивую информацию о покупке апартаментов в Пальме, другие подхватили эту ложную новость. Я не покупал и даже не контактировал ни с кем по этому поводу", — написал Надаль.
Напомним, перед Открытым чемпионатом Австралии Рафаэль Надаль получил травму поясницы. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Из-за повреждения испанец снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды). Он также пропустит турнир в Акапулько (Мексика) из-за отмены "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).
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