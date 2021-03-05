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Кубок Дэвиса. Стаховский уступил в матче с Эданом Лешемом
Теннисист уступил в трехсетовом матче
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл матч израильскому теннисисту Эдану Лешему в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса .
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Эдан Лешем (Израиль) – 3:6, 6:3, 2:6
В первой встрече Илья Марченко одержал волевую победу над Даниэлем Цукерманом.
Завтра встреча Украины и Израиля продолжится парным матчем.
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