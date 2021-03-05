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Кубок Дэвиса. Стаховский уступил в матче с Эданом Лешемом

Теннис
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Теннисист уступил в трехсетовом матче

Кубок Дэвиса. Стаховский уступил в матче с Эданом Лешемом

Новина українською

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл матч израильскому теннисисту Эдану Лешему в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса .

Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Эдан Лешем (Израиль) – 3:6, 6:3, 2:6

В первой встрече Илья Марченко одержал волевую победу над Даниэлем Цукерманом.

Завтра встреча Украины и Израиля продолжится парным матчем.

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В статье: Сергей Стаховский
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