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Петра Квитова вышла в финал турнира в Дохе
Теннисистка сумела обыграть представительницу США
Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче она обыграла Джессику Пегулу из США.
WTA-500. Доха
Петра Квитова - Джессика Пегула 6:4, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Квитовой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пегула ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
В финале соревнований Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. В полуфинальном матче она должна была встретиться с Викторией Азаренко, однако белоруска снялась с турнира из-за травмы спины.
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