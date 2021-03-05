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Петра Квитова вышла в финал турнира в Дохе

Теннис
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Теннисистка сумела обыграть представительницу США

Петра Квитова вышла в финал турнира в Дохе

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Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира WTA-500 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче она обыграла Джессику Пегулу из США.

WTA-500. Доха

Петра Квитова - Джессика Пегула 6:4, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Квитовой 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Пегула ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В финале соревнований Квитова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании. В полуфинальном матче она должна была встретиться с Викторией Азаренко, однако белоруска снялась с турнира из-за травмы спины.

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В статье: Петра Квитова
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