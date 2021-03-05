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Федерер рассказал об ощущениях от возвращения на корт

Теннис
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Роджер доволен, что ему удалось вернуться на корт

Федерер рассказал об ощущениях от возвращения на корт

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер опубликовал фотографию в своём "инстаграме" перед возвращением на корт на турнире в Дохе.

"Последняя практика перед отлётом. Ощущения – мощь. И готов к старту!" — написал швейцарец. Предположительно, Федерер тренировался в Дубае.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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В статье: Роджер Федерер
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