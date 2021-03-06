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WTA. Дубай. Цуренко обыграла Буксу и вышла в финал квалификации
Украинка борется за основную сетку
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) вышла в финал квалификации на турнире в Дубай (ОАЭ). В полуфинале наша соотечественница победа представительницу Испании Кристину Буксу (WTA №166).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 6 из 11 использованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, 0 эйсов и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 3 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейков, 5 из 11 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.
В финале квалификации за право сыграть в основной сетке турнира Цуренко сыграет против победительницы пары Радионова / Тревизан.
Напомним, что ранее Федерер
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