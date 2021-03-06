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WTA. Дубай. Цуренко обыграла Буксу и вышла в финал квалификации

Теннис
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Украинка борется за основную сетку

WTA. Дубай. Цуренко обыграла Буксу и вышла в финал квалификации

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) вышла в финал квалификации на турнире в Дубай (ОАЭ). В полуфинале наша соотечественница победа представительницу Испании Кристину Буксу (WTA №166).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 6 из 11 использованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, 0 эйсов и 6 двойных ошибок. У ее соперницы 3 подачи на вылет, 2 из 5 реализованных брейков, 5 из 11 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

В финале квалификации за право сыграть в основной сетке турнира Цуренко сыграет против победительницы пары Радионова / Тревизан.

Напомним, что ранее Федерер рассказал об ощущениях от возвращения на корт.

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В статье: Леся Цуренко
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