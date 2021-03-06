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АТР. Кубок Дэвиса. Марченко победил Лешема и сравнял счет в серии, Стаховский решит судьбу противостояния

Теннис
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АТР. Кубок Дэвиса. Марченко победил Лешема и сравнял счет в серии, Стаховский решит судьбу противостояния

UA-Футбол
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В рамках Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинский теннисист Илья Марченко победил своего израильского соперника Эдана Лешема.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу нашего соотечественника. В его активе 5 подач на вылет, 4 из 10 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 2 эйса, 1 из 5 использованный брейк и отсутствие двойных ошибок.

Таким образом, счет в противостоянии Украина - Израиль равный 2-2. Судьбу встречи решит Сергей Стаховский, который совсем скоро начнет свой поединок против Ишая Олиеля.

Напомним, что ранее украинский дуэт Стаховский / Молчанов проиграл израильской паре.

Отметим, что Леся Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Дубай.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко
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