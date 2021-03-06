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АТР. Кубок Дэвиса. Стаховский побеждает Олиеля и приносит Украине победу над Израилем
Поздравляем наших ребят
В рамках Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинский теннисист Сергей Стаховский победил представителя Израиля Ишая Олиеля.
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу нашего соотечественника. В его активе 7 подач на вылет, 3 из 6 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 1 эйс, ни одного реализованного брейка и 0 двойных ошибок.
Таким образом, Стаховский приносит для сборной Украины победу над сборной Израиля. Счет встречи 3-2 в пользу наших теннисистов.
Напомним, что ранее свой матч
Отметим, что Леся Цуренко
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