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АТР. Кубок Дэвиса. Стаховский побеждает Олиеля и приносит Украине победу над Израилем

Теннис
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Поздравляем наших ребят

АТР. Кубок Дэвиса. Стаховский побеждает Олиеля и приносит Украине победу над Израилем

UA-Футбол
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В рамках Первой мировой группы на Кубке Дэвиса украинский теннисист Сергей Стаховский победил представителя Израиля Ишая Олиеля.

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-2) в пользу нашего соотечественника. В его активе 7 подач на вылет, 3 из 6 использованных брейков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 1 эйс, ни одного реализованного брейка и 0 двойных ошибок.

Таким образом, Стаховский приносит для сборной Украины победу над сборной Израиля. Счет встречи 3-2 в пользу наших теннисистов.

Илья Марченко – Даниэль Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2.
Сергей Стаховский – Эдан Лешем – 3:6, 6:3, 2:6.
Стаховский/Молчанов – Эрлих/Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6.
Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2.
Сергей Стаховский - Яшай Олиель – 6:4, 6:2.

Напомним, что ранее свой матч выиграл Илья Марченко.

Отметим, что Леся Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Дубай.

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В статье: Сергей Стаховский Кубок Дэвиса
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