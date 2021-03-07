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WTA. Дубай. Цуренко разгромила Тревизан и вышла в основную сетку турнира

Теннис
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Украинка будет бороться за титул

WTA. Дубай. Цуренко разгромила Тревизан и вышла в основную сетку турнира

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) победила в финале квалификации турнира в Дубай. В матче за право сыграть в основной сетке соревнований она победила представительницу Италии Мартину Тревизан (WTA №90).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 6 из 14 использованных брейков, 8 подряд выигранных очков, 2 двойные ошибки и отсутствие подач на вылет. У ее соперницы 1 из 6 использованный брейк, 4 подряд выигранных очка, 3 двойные ошибки и отсутствие эйсов.

Соперница Леси в первом круге основной сетки турнира определится позднее. Отметим, что в Дубай выступит также Элина Свитолина.

Напомним, что ранее Петра Квитова победила на турнире в Дохе.

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В статье: Леся Цуренко
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