WTA. Дубай. Цуренко разгромила Тревизан и вышла в основную сетку турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) победила в финале квалификации турнира в Дубай. В матче за право сыграть в основной сетке соревнований она победила представительницу Италии Мартину Тревизан (WTA №90).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 6 из 14 использованных брейков, 8 подряд выигранных очков, 2 двойные ошибки и отсутствие подач на вылет. У ее соперницы 1 из 6 использованный брейк, 4 подряд выигранных очка, 3 двойные ошибки и отсутствие эйсов.

Соперница Леси в первом круге основной сетки турнира определится позднее. Отметим, что в Дубай выступит также Элина Свитолина.