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Определилась соперница Свитолиной во втором круге турнира в Дубаи
Принципиальное противостояние
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина узнала имя соперницы по второму кругу турнира в Дубаи (ОАЭ).
Ею стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA №39). В первом круге соревнований она одолела представительницу Китая Ван Цян (WTA №35). Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 7-5) в пользу победительницы матча.
Матч Свитолина - Кузнецова состоится во вторник, 9 марта. В очных встречах уверенно лидирует украинская спортсменка 4-1.
Напомним, что ранее Свитолина
Отметим, что Леся Цуренко
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