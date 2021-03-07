Определилась соперница Свитолиной во втором круге турнира в Дубаи

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина узнала имя соперницы по второму кругу турнира в Дубаи (ОАЭ).

Ею стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA №39). В первом круге соревнований она одолела представительницу Китая Ван Цян (WTA №35). Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 7-5) в пользу победительницы матча.

Матч Свитолина - Кузнецова состоится во вторник, 9 марта. В очных встречах уверенно лидирует украинская спортсменка 4-1.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала детали личной жизни.