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Определилась соперница Свитолиной во втором круге турнира в Дубаи

Теннис
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Принципиальное противостояние

Определилась соперница Свитолиной во втором круге турнира в Дубаи

UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина узнала имя соперницы по второму кругу турнира в Дубаи (ОАЭ).

Ею стала россиянка Светлана Кузнецова (WTA №39). В первом круге соревнований она одолела представительницу Китая Ван Цян (WTA №35). Счет встречи 2-1 (6-4; 1-6; 7-5) в пользу победительницы матча.

Матч Свитолина - Кузнецова состоится во вторник, 9 марта. В очных встречах уверенно лидирует украинская спортсменка 4-1.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала детали личной жизни.

Отметим, что Леся Цуренко вышла в основную сетку турнира в Дубай.

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В статье: Элина Свитолина Светлана Кузнецова
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