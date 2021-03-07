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WTA. Дубай. Завацкая побеждает Томову в финале квалификации и сыграет в основе турнира
Три украинки в основе
Украинская теннисистка Екатерина Завацкая (WTA №124) побеждает в финале квалификации турнира в Дубаи (ОАЭ). В матче за право сыграть в основной сетке соревнований она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову (WTA №140).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 11 использованных брейков, 7 подряд заработанных очков и двойная ошибка. У ее соперницы 0 эйсов, 3 из 3 использованных брейков, 6 подряд выигранных очков и 2 двойные ошибки.
Соперница Завацкой по первому кругу турнира пока не известна.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
Отметим, что Элина Свитолина
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