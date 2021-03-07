WTA. Дубай. Завацкая побеждает Томову в финале квалификации и сыграет в основе турнира

Украинская теннисистка Екатерина Завацкая (WTA №124) побеждает в финале квалификации турнира в Дубаи (ОАЭ). В матче за право сыграть в основной сетке соревнований она одолела представительницу Болгарии Викторию Томову (WTA №140).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 11 использованных брейков, 7 подряд заработанных очков и двойная ошибка. У ее соперницы 0 эйсов, 3 из 3 использованных брейков, 6 подряд выигранных очков и 2 двойные ошибки.

Соперница Завацкой по первому кругу турнира пока не известна.

Напомним, что ранее Леся Цуренко вышла в основную сетку турнира в Дубай.