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WTA. Дубай. Завацкая и Цуренко узнали имена соперниц по первому кругу турнира

Теннис
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WTA. Дубай. Завацкая и Цуренко узнали имена соперниц по первому кругу турнира

UA-Футбол
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Украинские теннисистки Екатерина Завацкая (WTA №124) и Леся Цуренко (WTA №146) узнали имя соперниц по первому кругу турнира в Дубаи (ОАЭ).

Так, первая из украинок сыграет против представительницы Швейцарии Жиль Тайхман (WTA №54). По очным встречами пока преимущество на стороне соперницы Екатерины (1-0).

Цуренко стартует поединком против Сораны Кырсти (WTA №67). В их очных встречах ситуация также не лучшая - 2-0 в пользу румынки.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о деталях своей личной жизни.

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В статье: Леся Цуренко Катерина Завацкая
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