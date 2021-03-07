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WTA. Дубай. Завацкая и Цуренко узнали имена соперниц по первому кругу турнира
Пожелаем нашим удачи
Украинские теннисистки Екатерина Завацкая (WTA №124) и Леся Цуренко (WTA №146) узнали имя соперниц по первому кругу турнира в Дубаи (ОАЭ).
Так, первая из украинок сыграет против представительницы Швейцарии Жиль Тайхман (WTA №54). По очным встречами пока преимущество на стороне соперницы Екатерины (1-0).
Цуренко стартует поединком против Сораны Кырсти (WTA №67). В их очных встречах ситуация также не лучшая - 2-0 в пользу румынки.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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