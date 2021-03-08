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Снигур дебютировала в топ-200 рейтинга WTA

Теннис
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Восьмая украинка в топ-200

Снигур дебютировала в топ-200 рейтинга WTA

Новина українською

Дарья Снигур в конце февраля в Пуатье (Франция) выиграла турнир категории ITF World Tennis Tour. Этот успех позволил украинке в обновленном рейтинге WTA взлететь на 25 позиций и оказаться на рекордной в карьере 195-й строке.

Снигур стала восьмой украинской теннисисткой в топ-200 после Элины Свитолиной (№5 рейтинга WTА), Даяны Ястремской (30), Марты Костюк (81), Екатерины Козловой (112), Катарины Завацкой (128), Леси Цуренко (142) и Ангелины Калининой (167).

С полной версией рейтинга Женской теннисной ассоциации можно ознакомиться здесь.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович официально стал рекордсменом рейтинга АТР.

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В статье: рейтинг WTA Дарья Снигур
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