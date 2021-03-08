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Это самые мощные удары в карьере Роджера Федерера. ВИДЕО
Пора освежить в памяти на что способен швейцарец
Роджер Федерер 10 марта в Дохе возобновит карьеру после годичного отсутствия.
YouTube-канал Tennis TV в честь возвращения легенды представил подборку его самых мощных виннерсов на турнирах ATP.
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