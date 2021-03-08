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Дубай. Цуренко проигрывает в первом раунде
Киевлянка вновь без победы в основной сетке турнира WTA
Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA 1000 в Дубае с призовым фондом $1,835,490 в двух сетах уступила 67-й ракетке мира Соране Кырстя (4:6, 4:6).
На старте матча Цуренко сделала брейк, однако затем проиграла 5 из 6 следующих геймов. В 9-м гейме Леся вернула свою подачу, но тут же позволила Кырсте принять на сет.
Во второй партии ситуация повторилась – Цуренко успешно отвечала на брейки румынки, пока в 10-м гейме Кырстя не закрыла матч на приеме.
Леся Цуренко в Дубае заработала 31 очко в рейтинг WTA и чуть больше 10 тысяч долларов призовых.
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