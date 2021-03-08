Не побоялась и победила: Свитолина зажгла на шоу пародий

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина с двумя пародиями выступила на шоу «Липсинк батл» на телеканале «1+1».

Для начала пятая ракетка мира вышла на сцену в образе популярного певца и продюсера MONATIK. Выступление Свитолиной так впечатлило судьей, что они отдали ей победу в заочном противостоянии с гимнасткой Анной Ризатдиновой.

А на закуску Элина спародировала еще одну звезду украинской эстрады Тину Кароль.

«Очень долго и кропотливо готовилась. Начала еще в Австралии, когда выступала на соревнованиях. Готовилась онлайн, все эти Димины движения.

Последний раз так волновалась, когда играла на ОИ-2016 против Серены Уильямс, там все тоже сложилось очень удачно», - сказала Свитолина после выступления.

На корте Элину Свитолину в следующий раз можно будет увидеть 9 марта в Дубае в матче с экс-второй ракеткой мира Светланой Кузнецовой.