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Катарина Завацкая потерпела поражение в двухсетовом матче
Украинка не смогла обыграть представительницу Швейцарии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла дебютный матч в основной сетке соревнований WTA 1000.
Дубай, 8 марта. Первый круг
Катарина Завацкая - Жиль Тайхманн 1-6, 2-6
Поединок продлился чуть больше часа. Завацкая за всю игру не сумела заработать ни единого брейкпоинта, а соперница реализовала 4 из 8 шансов на брейк.
На турнире в Дубае украинка выиграла две встречи в квалификации и впервые пробилась в основную сетку на турнире категории WTA 1000.
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