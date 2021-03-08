Катарина Завацкая потерпела поражение в двухсетовом матче

Украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла дебютный матч в основной сетке соревнований WTA 1000.

Дубай, 8 марта. Первый круг

Катарина Завацкая - Жиль Тайхманн 1-6, 2-6

Поединок продлился чуть больше часа. Завацкая за всю игру не сумела заработать ни единого брейкпоинта, а соперница реализовала 4 из 8 шансов на брейк.

На турнире в Дубае украинка выиграла две встречи в квалификации и впервые пробилась в основную сетку на турнире категории WTA 1000.