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Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Украинка сумела выйти в следующий раунд

Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае

Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок и представительница Румынии Ралука Олару успешно стартовали на крупном турнире WTA-1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.

В матче первого круга они переиграли российско-австралийскую пару Павлюченкова/Родионова.

Первый круг
Надежда Киченок/Ралука Олару - Анастасия Павлюченкова/Арина Родионова 4-6, 6-2, 10-5

Матч продлился 1 час и 28 минут.

В следующем раунде Надежда и Ралука сыграют с чешской парой Крейчикова/Синякова, посеянная под вторым номером.

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В статье: Надежда Киченок Ралука Олару Анастасия Павлюченкова Арина Радионова
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