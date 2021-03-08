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Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира в Дубае
Украинка сумела выйти в следующий раунд
Украинская теннисистка Надежда Киченок и представительница Румынии Ралука Олару успешно стартовали на крупном турнире WTA-1000 Dubai Duty Free Tennis Championships.
В матче первого круга они переиграли российско-австралийскую пару Павлюченкова/Родионова.
Первый круг
Надежда Киченок/Ралука Олару - Анастасия Павлюченкова/Арина Родионова 4-6, 6-2, 10-5
Матч продлился 1 час и 28 минут.
В следующем раунде Надежда и Ралука сыграют с чешской парой Крейчикова/Синякова, посеянная под вторым номером.
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