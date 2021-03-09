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Стало известно, кто станет соперником Федерера в первом матче после возвращения

Теннис
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Швейцарцу будет непросто

Стало известно, кто станет соперником Федерера в первом матче после возвращения

Новина українською

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджера Федерер во втором раунде турнира в Дохе сыграет с 28-м номером рейтинга АТР Дэном Эвансом.

Британец в первом круге в трех сетах обыграл Шереми Шарди (6:4, 1:6, 6:2) и вышел навстречу второму сеяному.

Что интересно, в спарринг-партнером Федерера на тренировке в Дохе был именно Эванс.

Для Роджера Федерера матч с Дэном Эвансом станет первым с 30 января 2020 года, когда швейцарец в полуфинале Australian Open проиграл Новаку Джоковичу. С тех пор 39-летний теннисист перенес две операции на колене.

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В статье: Роджер Федерер Даниэль Эванс
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