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Дубай. Свитолина проигрывает россиянке во 2-м раунде

Теннис
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Такого мы не ожидали

Дубай. Свитолина проигрывает россиянке во 2-м раунде

Новина українською

Во втором круге турнира WTA1000 в Дубае Элина Свитолина в 6-й раз встречалась с экс-второй ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров Большого шлема Светланой Кузнецовой. По личным встречам Элина вела 4:1.

Свитолина с двумя брейками легко забрала первый сет, а на старте второй партии сразу же выиграла еще один гейм на приеме. Казалось, матч постепенно приближается к логическому завершению, но Кузнецова моментально сделала обратный брейк и вернулась в борьбу.

Переломный момент игры произошел в 10-м гейме, когда Свитолина провалила защиту своей подачи и проиграла второй сет. В решающей партии Кузнецова сделала три брейка, а Свитолина на приеме упустила два брейк-поинта. 2:6, 6:4, 6:1 – дальше идет россиянка.

Единственный матч на Dubai Duty Free Tennis Championships принес Свитолиной 13 тысяч долларов призовых и 60 очков в рейтинг WTA.

Элина Свитолина впервые с октября 2020 года проиграла два матча подряд. В следующий раз украинка выйдет на корт через две недели на турнире в Майами.

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В статье: Элина Свитолина Светлана Кузнецова
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