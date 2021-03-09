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Фиаско Свитолиной в матче с Кузнецовой: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Украинку хватило на полтора сета

Фиаско Свитолиной в матче с Кузнецовой: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Новина українською

Элина Свитолина во втором круге престижного турнира в Дубае в трех сетах неожиданно проиграла именитой россиянке Светлане Кузнецовой (6:2, 4:6, 1:6), у которой выиграла четыре из пяти предыдущих матчей.

Первая ракетка Украины вела 6:2 и 1:0 с брейком, но до конца матча проиграла пять геймов на своей подаче и упустила два брейк-поинта.

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В статье: Элина Свитолина Светлана Кузнецова
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