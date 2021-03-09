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Федерер: Я могу играть по два с половиной часа пять дней подряд

Теннис
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Роджер уверен в своих силах

Федерер: Я могу играть по два с половиной часа пять дней подряд

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер оценил свою готовность перед возвращением на корт после годичного перерыва. Швейцарец не провёл ни одного матча с тех пор, как проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2020.

"Тем не менее, я не могу быть на высоте, потому что давно не принимал участия в матчах. Боль полностью под контролем. Самое сложное — снова довериться своему телу. У меня нет времени на размышления на корте, соперник не позволит такой роскоши. Однако по сравнению с тем, что было пять месяцев назад, у меня прекрасная ситуация: я могу играть по два с половиной часа пять дней подряд", — приводит слова Роджера Tennis World USA.

Федерер проведёт первый матч после отсутствия на турнире АТР-250 в Дохе (Катар). Его соперник определится по результатам поединка между французом Жереми Шарди и британцем Даниэлем Эвансом.

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В статье: Роджер Федерер
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