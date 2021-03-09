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Новак Джокович: Осознание, того, что я заслужил место среди теннисных легенд, пробирает до мурашек
Новак рад, что ему удалось превзойти Федерера
8-кратный чемпион "Больших шлемов" Новак Джокович, побивший рекорд Роджера Федерера по неделям на первой строчке рейтинга ATP, рассказал, что для него означают спортивные достижения.
"В детстве я мечтал поднимать трофеи и быть лучшим в мире. Желание было настолько сильным, что сбылось вопреки всему: нехватке денег, травмам, сомнениям, конкуренции в эпоху величайших чемпионов в истории этого спорта. Для меня честь играть в одном туре с теннисными легендами и титанами. Осознание, что я заслужил место среди них, пробирает до мурашек. Это доказывает, что все возможно, если вкладываешь душу и тебя поддерживает команда, которая никогда не теряет веру в тебя.
Я благодарен за все вчерашние слова поддержки, они еще раз доказывают, что спорт – это не только рекорды и трофеи. Неприятности, с которыми мы сталкиваемся, наши успехи и неудачи, рвение, с которым мы стремимся к сумасшедшим, большим мечтам – все это сильнее нас связывает. Эта игра нас объединяет. Я отмечаю это событие и очень рад, что не только достиг важного рубежа, занимаясь любимым делом, но и что у меня впереди еще много лет в любимом спорте.
Я всем вам признателен, большое спасибо", – написал Джокович в инстаграме и выложил фото со своим портретом, собранным из теннисных мячей.
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