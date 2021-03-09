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Кузнецова: Могу соперничать с лучшими
Свитолина не смогла обыграть российскую теннисистку
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу (2:6, 6:4, 6:1) над пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ).
"Не сомневаюсь, что могу соперничать с лучшими, поэтому я просто хочу играть и наслаждаться теннисом.
В первом сете я чувствовала себя такой напряжённой, это было ужасное ощущение. Потом я сосредоточилась, попыталась сделать два-три удара, чтобы посмотреть, как пойдёт игра и как я смогу перегруппироваться, вот и всё", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба WTA.
В следующем матче Кузнецова сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.
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