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Плишкова в Дубае проиграла матч со счетом 0:6, 2:6

Теннис
(1 голосов)

Несолидно для экс-первой ракетки мира

Плишкова в Дубае проиграла матч со счетом 0:6, 2:6

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Каролина Плишкова в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае смогла взять лишь два гейма у 36-й ракетки мира Джессики Пегулы. Матч продолжался 53 минуты.

Плишкова провела один из худших матчей в карьере. Чешка выиграла всего 34% очков на первой подаче, допустила 7 двойных ошибок и позволила Пегуле сделать 6 брейков. На приеме 6-я ракетка мира реализовала 1 из 2 брейк-поинтов.

Пегула обыграла Плишкову во второй раз за последнюю неделю. В Дохе матч также закончился с разгромным счетом в пользу американки (6:3, 6:1).

Джессика Пегула впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000, а ее следующей соперницей станет Каролин Гарсия или Элиза Мертенс.

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В статье: Каролина Плишкова Джессика Пегула
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