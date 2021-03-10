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Плишкова в Дубае проиграла матч со счетом 0:6, 2:6
Несолидно для экс-первой ракетки мира
Каролина Плишкова в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае смогла взять лишь два гейма у 36-й ракетки мира Джессики Пегулы. Матч продолжался 53 минуты.
Плишкова провела один из худших матчей в карьере. Чешка выиграла всего 34% очков на первой подаче, допустила 7 двойных ошибок и позволила Пегуле сделать 6 брейков. На приеме 6-я ракетка мира реализовала 1 из 2 брейк-поинтов.
Jessie just keeps rolling ????????@JLPegula takes down No.2 seed Pliskova for the second time in the space of a week, 6-0, 6-2, to move into her first WTA 1000 quarterfinal!#DDFTennis pic.twitter.com/QnTq5YWreL— wta (@WTA) March 10, 2021
Пегула обыграла Плишкову во второй раз за последнюю неделю. В Дохе матч также закончился с разгромным счетом в пользу американки (6:3, 6:1).
Джессика Пегула впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000, а ее следующей соперницей станет Каролин Гарсия или Элиза Мертенс.
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