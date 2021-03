Плишкова в Дубае проиграла матч со счетом 0:6, 2:6

Каролина Плишкова в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае смогла взять лишь два гейма у 36-й ракетки мира Джессики Пегулы. Матч продолжался 53 минуты.

Плишкова провела один из худших матчей в карьере. Чешка выиграла всего 34% очков на первой подаче, допустила 7 двойных ошибок и позволила Пегуле сделать 6 брейков. На приеме 6-я ракетка мира реализовала 1 из 2 брейк-поинтов.

Jessie just keeps rolling ????????@JLPegula takes down No.2 seed Pliskova for the second time in the space of a week, 6-0, 6-2, to move into her first WTA 1000 quarterfinal!#DDFTennis pic.twitter.com/QnTq5YWreL