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Марченко победно стартовал на челленджере в Италии
Первая ракетка Украины продолжает штамповать победы
В первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 Илья Марченко в двух сетах (6:4, 7:6) обыграл 227-ю ракетку мира из Китайского Тайбэя У Тунг-Лина. Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут.
На старте матча Марченко проигрывал 0:2, но оперативно сделал обратный брейк. При счете 4:4 Илья взял еще один гейм на приеме и успешно подал на сет.
Во второй партии теннисисты не сделали ни одного брейка. На тайбрейке Марченко выиграл три очка на приеме и не отдал ни одного мяча на своей подаче.
Следующим соперником Ильи Марченко на Biella Challenger Indoor 3 станет победитель квалификации Андреа Арнабольди (№282 рейтинга АТР).
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