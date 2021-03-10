Марченко победно стартовал на челленджере в Италии

В первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 Илья Марченко в двух сетах (6:4, 7:6) обыграл 227-ю ракетку мира из Китайского Тайбэя У Тунг-Лина. Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут.

На старте матча Марченко проигрывал 0:2, но оперативно сделал обратный брейк. При счете 4:4 Илья взял еще один гейм на приеме и успешно подал на сет.

Во второй партии теннисисты не сделали ни одного брейка. На тайбрейке Марченко выиграл три очка на приеме и не отдал ни одного мяча на своей подаче.

Следующим соперником Ильи Марченко на Biella Challenger Indoor 3 станет победитель квалификации Андреа Арнабольди (№282 рейтинга АТР).