  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марченко победно стартовал на челленджере в Италии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марченко победно стартовал на челленджере в Италии

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины продолжает штамповать победы

Марченко победно стартовал на челленджере в Италии

Новина українською

В первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 Илья Марченко в двух сетах (6:4, 7:6) обыграл 227-ю ракетку мира из Китайского Тайбэя У Тунг-Лина. Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут.

На старте матча Марченко проигрывал 0:2, но оперативно сделал обратный брейк. При счете 4:4 Илья взял еще один гейм на приеме и успешно подал на сет.

Во второй партии теннисисты не сделали ни одного брейка. На тайбрейке Марченко выиграл три очка на приеме и не отдал ни одного мяча на своей подаче.

Следующим соперником Ильи Марченко на Biella Challenger Indoor 3 станет победитель квалификации Андреа Арнабольди (№282 рейтинга АТР).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...