Стаховский проиграл на старте челленджера в Италии

Сергей Стаховский в первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах уступил второй ракетке турнира Андреасу Сеппи, который на пике карьеры входил в топ-20 рейтинга АТР.

Первый сет Стаховский проиграл с двумя брейками от Сеппи. На старте второй партии хозяин корта взял еще один гейм на приеме и ушел в отрыв. Последний шанс спасти матч у Сергея был в 10-м гейме, но реализовать двойной брейк-поинт он не смог.

На прошлой неделе Сергей Стаховский принес Украине решающее очко в матче Кубка Дэвиса против Израиля.