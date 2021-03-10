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Стаховский проиграл на старте челленджера в Италии
Сергею не повезло со жребием
Сергей Стаховский в первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах уступил второй ракетке турнира Андреасу Сеппи, который на пике карьеры входил в топ-20 рейтинга АТР.
Первый сет Стаховский проиграл с двумя брейками от Сеппи. На старте второй партии хозяин корта взял еще один гейм на приеме и ушел в отрыв. Последний шанс спасти матч у Сергея был в 10-м гейме, но реализовать двойной брейк-поинт он не смог.
На прошлой неделе Сергей Стаховский принес Украине решающее очко в матче Кубка Дэвиса против Израиля.
Ранее UA-Футбол
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