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Стаховский проиграл на старте челленджера в Италии

Теннис
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Сергею не повезло со жребием

Стаховский проиграл на старте челленджера в Италии

Новина українською

Сергей Стаховский в первом раунде челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах уступил второй ракетке турнира Андреасу Сеппи, который на пике карьеры входил в топ-20 рейтинга АТР.

Первый сет Стаховский проиграл с двумя брейками от Сеппи. На старте второй партии хозяин корта взял еще один гейм на приеме и ушел в отрыв. Последний шанс спасти матч у Сергея был в 10-м гейме, но реализовать двойной брейк-поинт он не смог.

На прошлой неделе Сергей Стаховский принес Украине решающее очко в матче Кубка Дэвиса против Израиля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко вышел во второй круг турнира в Италии.

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В статье: Сергей Стаховский Андреас Сеппи
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