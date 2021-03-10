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Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Возвращение оказалось сложным
Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл первый матч после возвращения в АТР-тур. Экс первая ракетка мира не выходил на корт в официальных матчах 404 дня.
Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу.
Роджер Федерер - Даниэль Эванс 7:6 (10:8), 3:6, 7:5
Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты. Федерер 13 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Эванс выполнил 9 эйсов, сделал три двойные и взял одну подачу Федерера.
За выход в полуфинал турнира в Дохе Федерер сразится с представителем Грузии Николозом Басилашвили
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