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Федерер: Приятно вернуться
Швейцарец счастлив, что ему удалось вернуться на корт
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в АТР-тур после годичного перерыва, связанного с двумя операциями на коленях.
Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.
"Приятно вернуться. Счастлив, что стою здесь, независимо от того, выиграл я или проиграл, но очевидно, что победа лучше. Это был отличный матч. Дэн тоже хорошо сыграл. Также он был прекрасным партнёром по тренировкам. За последние две недели мы сыграли более 20 сетов и продолжили сегодня вечером.
Для меня это был долгий и трудный путь. Хотя мне понравилось. Это было огромным вызовом в моей теннисной карьере, и вернуться в моём возрасте не так-то просто. Вокруг меня была прекрасная команда, которая всегда меня поддерживала, что сделало возвращение намного проще, и оно того стоило. Невероятно доволен своим выступлением… Было приятно закончить бекхендом по линии", — приводит слова 39-летнего Федерера пресс-служба АТР.
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