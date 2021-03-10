  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Приятно вернуться
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Приятно вернуться

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец счастлив, что ему удалось вернуться на корт

Федерер: Приятно вернуться

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в АТР-тур после годичного перерыва, связанного с двумя операциями на коленях.

Во встрече второго круга турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) второй сеяный Федерер нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

"Приятно вернуться. Счастлив, что стою здесь, независимо от того, выиграл я или проиграл, но очевидно, что победа лучше. Это был отличный матч. Дэн тоже хорошо сыграл. Также он был прекрасным партнёром по тренировкам. За последние две недели мы сыграли более 20 сетов и продолжили сегодня вечером.

Для меня это был долгий и трудный путь. Хотя мне понравилось. Это было огромным вызовом в моей теннисной карьере, и вернуться в моём возрасте не так-то просто. Вокруг меня была прекрасная команда, которая всегда меня поддерживала, что сделало возвращение намного проще, и оно того стоило. Невероятно доволен своим выступлением… Было приятно закончить бекхендом по линии", — приводит слова 39-летнего Федерера пресс-служба АТР.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...