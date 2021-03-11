Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая победа Федерера за 405 дней: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Дождались камбэка легендарного швейцарца
Getty Images
Роджер Федерер во втором раунде турнира в Дохе в трех сетах обыграл 28-ю ракетку мира Дэна Эванса (7:6, 3:6, 7:5) в первом матче с января 2020 года.
20-кратный победитель турниров Большого шлема пропустил больше года из-за двух операций на колене.
Следующим соперником Роджера Федерера в Дохе станет Николоз Басилашвили.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Амбиции под давлением. UA-Футбол представляет соперника: Вильярреал (Испания)
- Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
- "ПСЖ показал, как важен выход в четвертьфинал". Почеттино - о победе над Барсой
- Федерация тенниса Украины отреагировала на "хейт" в отношении Свитолиной
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...