Федерация тенниса Украины отреагировала на "хейт" в отношении Свитолиной

На этой неделе Элина Свитолина во втором раунде крупного турнира в Дубае в трех сетах проиграла 41-й ракетке мира Светлане Кузнецовой.

Федерация тенниса Украины в Instagram опубликовала заявление в поддержку теннисистки.

"На этой неделе в социальных сетях поднялся большой, как сейчас принято говорить, хейт теннисных болельщиков, которые, к тому же, считают себя незаурядными специалистами в данном виде спорта.

Волну негатива вызвало поражение Элина Свитолина на турнире WTA в Дубае. После этого в сети появилась невероятное количество безосновательно нецензурных, а иногда и откровенно оскорбительных комментариев в адрес лучшей теннисистки Украины.

В сложившихся обстоятельствах Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолиной. Жизнь вообще полосатая, у каждого случаются периоды, когда почти ничего не получается.

Свитолина на протяжении всей своей карьеры доказывала, что она – настоящий боец, и никакие оскорбления не помешают ей вернуться в свою лучшую форму.

Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдет, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам", - говорится в заявлении.