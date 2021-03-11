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Федерация тенниса Украины отреагировала на "хейт" в отношении Свитолиной
Поддержка для первой ракетки Украины
На этой неделе Элина Свитолина во втором раунде крупного турнира в Дубае в трех сетах проиграла 41-й ракетке мира Светлане Кузнецовой.
Федерация тенниса Украины в Instagram опубликовала заявление в поддержку теннисистки.
"На этой неделе в социальных сетях поднялся большой, как сейчас принято говорить, хейт теннисных болельщиков, которые, к тому же, считают себя незаурядными специалистами в данном виде спорта.
Волну негатива вызвало поражение Элина Свитолина на турнире WTA в Дубае. После этого в сети появилась невероятное количество безосновательно нецензурных, а иногда и откровенно оскорбительных комментариев в адрес лучшей теннисистки Украины.
В сложившихся обстоятельствах Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолиной. Жизнь вообще полосатая, у каждого случаются периоды, когда почти ничего не получается.
Свитолина на протяжении всей своей карьеры доказывала, что она – настоящий боец, и никакие оскорбления не помешают ей вернуться в свою лучшую форму.
Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдет, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам", - говорится в заявлении.
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