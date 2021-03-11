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В Дохе теннисист вышел в полуфинал, не сыграв ни одного матча
Бывает и такое
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев проводит самый необычный турнир в карьере.
Рублев в статусе третьего сеянного пропустил первый раунд и должен был стартовать с 1/8 финала матчем против Ришара Гаске, однако француз не смог выйти на корт из-за травмы ноги.
Теперь же стало известно, что с турнира в Дохе снялся и соперник Рублева по четвертьфиналу Мартон Фучович, который накануне в тяжелой борьбе обыграл Ллойда Харриса (4:6, 7:6, 6:2).
Таким образом, Рублев стал полуфиналистом турнира АТР 500, не нанеся ни одного удара по мячу.
Следующим соперником Андрея Рублева в Дохе станет победитель матча между Домиником Тимом и Роберто Баутистой-Агутом.
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