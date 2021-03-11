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Лучший удар года? Сенсация Australian Open выполнил твиннер в матче с Тимом. ВИДЕО
Шикарное исполнение
Сенсационный полуфиналист Australian Open Аслан Карацев отметился сумасшедшим виннерсом в матче второго раунда турнира в Дохе против Доминика Тима.
Карацев проиграл в трех сетах (6:7, 6:3, 6:2) и завершил борьбу в Катаре.
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