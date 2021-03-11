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Надаль снялся с турнира в Дубае
Испанец получил уайлд-кард
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в турнире в Дубае, который пройдёт на следующей неделе.
"Я хочу поблагодарить организаторов за уайлд-кард, который они мне предложили. Мы серьёзно размышляли над тем, чтобы приехать и сыграть, но не думаю, что я уже готов. Ещё раз благодарю организаторов за любезное приглашение. Желаю удачи турниру.
Особая благодарность директору турнира Салаха Талаку, так как я знаю о всех мерах, которые принимаются для обеспечения прибытия игроков в это беспрецедентное время", — написал Надаль в своём "твиттере".
Ранее Надаль снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды) из-за травмы спины, которую он получил во время выступлений в Австралии.
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