Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арина Соболенко покинула турнир в Дубае
Белорусская теннисистка уступила Мугурусе
Восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинальном матче соревнований она уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.
Арина Соболенко - Гарбинье Мугуруса 6:3, 3:6, 2:6
Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Мугуруса 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брйек-пойнта из 7.
В полуфинале соревнований Мугуруса встретится с Элисе Мертенс (Бельгия), которая обыграла американку Джессику Пегулу — 5:7, 7:5, 6:0.
Популярное сейчас
- Динамо - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Той же монетой: после гола Севилье Холанд накричал на вратаря – испанцы устроили погоню за Эрлингом
- Федерация тенниса Украины отреагировала на "хейт" в отношении Свитолиной
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины