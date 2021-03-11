Арина Соболенко покинула турнир в Дубае

Восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинальном матче соревнований она уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.

Арина Соболенко - Гарбинье Мугуруса 6:3, 3:6, 2:6

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Мугуруса 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Соболенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брйек-пойнта из 7.

В полуфинале соревнований Мугуруса встретится с Элисе Мертенс (Бельгия), которая обыграла американку Джессику Пегулу — 5:7, 7:5, 6:0.