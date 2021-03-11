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Федерер уступил грузинскому теннисисту Николозу Басилашвили
Швейцарец проводит второй матч после длительного перерыва
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.
ATP-250. Доха
Роджер Федерер - Николоз Басилашвили 6:3, 1:6, 5:7
Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты. Федерер 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету его соперника 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в финал соревнований Басилашвили поборется с американцем Тейлором Фритцем.
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