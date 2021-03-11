  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер отреагировал на поражение от Басилашвили
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер отреагировал на поражение от Басилашвили

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец рассказал, что пока не готов на все 100

Федерер отреагировал на поражение от Басилашвили

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер прокомментировал вылет с турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В четвертьфинальном матче он со счётом 6:3, 1:6, 5:7 проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.

"Как я уже говорил, я пока готов не на 100 процентов. Я это чувствую и вижу. Всё ещё набираю обороты, и сейчас была очередная ступенька на пути к этому. На самом деле я доволен тем, как в целом ощущал себя на корте. Естественно, в матче с Дэном я чувствовал себя лучше в физическом плане.

В целом мой организм в порядке. Я счастлив. Утром я чувствовал себя неплохо, немного скованно, но это абсолютно нормально", — приводит слова Федерера журналист Джордж Беллшоу на своей странице в "Твиттере".

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...