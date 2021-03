Федерер снялся с турнира в Дубае

Накануне Роджер Федерер в четвертьфинале турнира АТР 500 в Дохе в матче с Николозом Басилашвили не реализовал матч-бол и проиграл в трех сетах.

Позже экс-первая ракетка мира сообщил, что снова берет паузу в официальных выступлениях.

"Было великолепно вернуться в АТР-тур. Я ценил каждую минуту выступлений в Дохе.

Я решил, что будет лучше вернуться к тренировкам, поэтому я снимаюсь с турнира в Дубае, который пройдет на следующей неделе", - написал Федерер в Твиттере.

It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. ????????

A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. ????????

I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. ???????? pic.twitter.com/zp65Jt832n