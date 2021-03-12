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Федерер снялся с турнира в Дубае

Теннис
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Швейцарец еще не готов на 100%

Федерер снялся с турнира в Дубае

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Накануне Роджер Федерер в четвертьфинале турнира АТР 500 в Дохе в матче с Николозом Басилашвили не реализовал матч-бол и проиграл в трех сетах.

Позже экс-первая ракетка мира сообщил, что снова берет паузу в официальных выступлениях.

"Было великолепно вернуться в АТР-тур. Я ценил каждую минуту выступлений в Дохе.

Я решил, что будет лучше вернуться к тренировкам, поэтому я снимаюсь с турнира в Дубае, который пройдет на следующей неделе", - написал Федерер в Твиттере.

Роджер Федерер в Дохе провел первый турнир с января 2020 года. 20-кратный чемпион турниров Большого шлема более года отсутствовал на корте из-за двух операций на колене.

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В статье: Роджер Федерер АТР
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