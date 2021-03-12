Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерер снялся с турнира в Дубае
Швейцарец еще не готов на 100%
Накануне Роджер Федерер в четвертьфинале турнира АТР 500 в Дохе в матче с Николозом Басилашвили не реализовал матч-бол и проиграл в трех сетах.
Позже экс-первая ракетка мира сообщил, что снова берет паузу в официальных выступлениях.
"Было великолепно вернуться в АТР-тур. Я ценил каждую минуту выступлений в Дохе.
Я решил, что будет лучше вернуться к тренировкам, поэтому я снимаюсь с турнира в Дубае, который пройдет на следующей неделе", - написал Федерер в Твиттере.
It’s been great to be back on the @atptour , loved every minute playing in Doha once again. ????????— Roger Federer (@rogerfederer) March 11, 2021
A big thank you to the best and loyal team that helped me get here. ????????
I’ve decided it’s best to go back to training and as a result, I’ve decided to withdraw from Dubai next week. ???????? pic.twitter.com/zp65Jt832n
Роджер Федерер в Дохе провел первый турнир с января 2020 года. 20-кратный чемпион турниров Большого шлема более года отсутствовал на корте из-за двух операций на колене.
Популярное сейчас
- Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
- Маурицио Сарри готов вернуться в Наполи при одном условии
- Исмаили: Не знаю, что было с судейством. Было много фолов, нам фактически не давали играть
- Федерация тенниса Украины отреагировала на "хейт" в отношении Свитолиной
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули