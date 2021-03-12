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Марченко вышел в полуфинал челленджера в Италии
Украинец набрал отличный ход
Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Биелле с призовым фондом €44,820 в двух сетах разобрался с 366-й ракеткой мира Йонасом Форейтеком (6:4, 6:1). Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
Марченко на пути к полуфиналу сделал 4 брейка, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного критического момента, выиграв солидные 82% очков с первого мяча.
Победа над чехом позволила Илье Марченко войти в топ-170 в онлайн версии рейтинга АТР, а его следующим соперником станет британец Лиам Броди (№170 рейтинга АТР).
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