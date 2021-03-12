После пандемии коронавируса доходы игроков из топ-20 рейтинга ATP снизились на 40%, пишет журналист Джон Вертхайм со ссылкой на пресс-службу тура.

Для сравнения были выбраны одинаковые промежутки — с середины августа до конца февраля.

Доходы теннисистов после пандемии коронавируса

Топ-10 — доходы снизились на 39,6%

11-20-е места — на 39,2%

21-30-е места – на 18,6%

31-50-е места – на 17,1%.

51-100-е места – на 7,7%.

101-150-е места — выросли на 47,2%

151-200-е места — на 71,9%

201-250-е места – на 66,3%.

В сезоне-2021 организаторы турниров в большей степени сокращают призовые за выход в более поздние стадии соревнований. В квалификации и первых кругах вознаграждения зачастую растут, чтобы мотивировать игроков приезжать на соревнования в нынешних непростых условиях.