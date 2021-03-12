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Доходы игроков из топ-20 рейтинга ATP снизились на 40%
Все из-за пандемии
После пандемии коронавируса доходы игроков из топ-20 рейтинга ATP снизились на 40%, пишет журналист Джон Вертхайм со ссылкой на пресс-службу тура.
Для сравнения были выбраны одинаковые промежутки — с середины августа до конца февраля.
Доходы теннисистов после пандемии коронавируса
Топ-10 — доходы снизились на 39,6%
11-20-е места — на 39,2%
21-30-е места – на 18,6%
31-50-е места – на 17,1%.
51-100-е места – на 7,7%.
101-150-е места — выросли на 47,2%
151-200-е места — на 71,9%
201-250-е места – на 66,3%.
В сезоне-2021 организаторы турниров в большей степени сокращают призовые за выход в более поздние стадии соревнований. В квалификации и первых кругах вознаграждения зачастую растут, чтобы мотивировать игроков приезжать на соревнования в нынешних непростых условиях.
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