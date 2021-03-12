Новак Джокович: На Ролан Гаррос по-прежнему есть большая проблема – это Надаль!

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что испанец Рафаэль Надаль будет его основной "проблемой" на грядущем "Ролан Гаррос", однако он готов принять этот вызов.

"У Открытого чемпионата Франции по-прежнему есть большая проблема – это Рафаэль Надаль! Но мы попробуем. Однажды я обыграл Надаля на "Ролан Гаррос", но очень, очень часто проигрывал ему.

Чтобы победить Рафу в Париже, нужно быть на высоте и физически, и морально. Думаю, это самая большая проблема в теннисе сегодня. Но я люблю вызовы, они требуют, чтобы ты выкладывался на максимум", — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Старт "Ролан Гаррос" в 2021 году запланирован на 23 мая. Джокович побеждал в Париже единожды: в 2016 году в финальном поединке он обыграл британца Энди Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.