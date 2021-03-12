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Новак Джокович: На Ролан Гаррос по-прежнему есть большая проблема – это Надаль!

Теннис
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Новак попытается обыграть испанца

Новак Джокович: На Ролан Гаррос по-прежнему есть большая проблема – это Надаль!

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что испанец Рафаэль Надаль будет его основной "проблемой" на грядущем "Ролан Гаррос", однако он готов принять этот вызов.

"У Открытого чемпионата Франции по-прежнему есть большая проблема – это Рафаэль Надаль! Но мы попробуем. Однажды я обыграл Надаля на "Ролан Гаррос", но очень, очень часто проигрывал ему.

Чтобы победить Рафу в Париже, нужно быть на высоте и физически, и морально. Думаю, это самая большая проблема в теннисе сегодня. Но я люблю вызовы, они требуют, чтобы ты выкладывался на максимум", — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Старт "Ролан Гаррос" в 2021 году запланирован на 23 мая. Джокович побеждал в Париже единожды: в 2016 году в финальном поединке он обыграл британца Энди Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

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В статье: Новак Джокович
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