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Обидчик Федерера вышел в финал турнира в Дохе

Теннис
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Грузинский теннисист взял верх в двухсетовом матче

Обидчик Федерера вышел в финал турнира в Дохе

Новина українською

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче он обыграл американца Тейлора Фритца.

Николоз Басилашвили - Тейлор Фритц 7:6 (7:3), 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Басилашвили 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Игроки допустили по одной двойной ошибке. Фритц реализовал единственный шанс взять подачу соперника.

В четвертьфинальном матче Басилашвили одолел 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера.

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В статье: Роджер Федерер Николоз Басилашвили Тейлор Фритц
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