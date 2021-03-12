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Обидчик Федерера вышел в финал турнира в Дохе
Грузинский теннисист взял верх в двухсетовом матче
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). В полуфинальном матче он обыграл американца Тейлора Фритца.
Николоз Басилашвили - Тейлор Фритц 7:6 (7:3), 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Басилашвили 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Игроки допустили по одной двойной ошибке. Фритц реализовал единственный шанс взять подачу соперника.
В четвертьфинальном матче Басилашвили одолел 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера.
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