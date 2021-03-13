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Марченко уступил Броуди в полуфинале челленджера в Бьелле

Теннис
(1 голосов)

Украинец прекратил борьбу

Марченко уступил Броуди в полуфинале челленджера в Бьелле

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №179) уступил в полуфинале челленджера в Бьелле (Италия). Наш спортсмен проиграл представителю Великобритании Лайему Броуди (АТР №170).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победителя матча, в активе которого 3 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков и 1 двойная ошибка. В активе украинца 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 2 из 6 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финале турнира Броуди сыграет против победителя пары Сеппи / Хаас.

Напомним, что ранее белоруска Соболенко намекнула на беременность.

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В статье: Илья Марченко
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