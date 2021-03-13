Марченко уступил Броуди в полуфинале челленджера в Бьелле

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №179) уступил в полуфинале челленджера в Бьелле (Италия). Наш спортсмен проиграл представителю Великобритании Лайему Броуди (АТР №170).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу победителя матча, в активе которого 3 подачи на вылет, 10 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков и 1 двойная ошибка. В активе украинца 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 2 из 6 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В финале турнира Броуди сыграет против победителя пары Сеппи / Хаас.