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Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA

Теннис
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Новый шанс украинки

Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA

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Леся Цуренко в финале квалификации турнира WTA 250 в Монтеррее с призовым фондом $235,238 в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову (6:3, 6:2).

На пути к победе Цуренко сделала 5 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче. Также на счету киевлянки 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Первой соперницей Цуренко в основе Abierto GNP Seguros станет 7-я сеяная Сара Соррибес-Тормо, которая в рейтинге WTA занимает 57-е место.

Первый матч в основном раунде турнира WTA в Мексике Леся Цуренко проведет во вторник, 16-го марта.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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