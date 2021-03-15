Цуренко пробилась в основную сетку турнира WTA

Леся Цуренко в финале квалификации турнира WTA 250 в Монтеррее с призовым фондом $235,238 в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову (6:3, 6:2).

На пути к победе Цуренко сделала 5 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче. Также на счету киевлянки 1 эйс и 1 двойная ошибка.

Первой соперницей Цуренко в основе Abierto GNP Seguros станет 7-я сеяная Сара Соррибес-Тормо, которая в рейтинге WTA занимает 57-е место.

Первый матч в основном раунде турнира WTA в Мексике Леся Цуренко проведет во вторник, 16-го марта.